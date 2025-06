Guerre ouverte entre Trump et Musk : entre accusations et menaces économiques

La relation entre Donald Trump et Elon Musk a explosé publiquement jeudi, transformant leur alliance politique en guerre ouverte sur les réseaux sociaux. L'affrontement a débuté quand Musk a qualifié de "répugnante abomination" le projet de loi budgétaire soutenu par Trump, qu'il avait ironiquement baptisé "Big Beautiful Bill". Le milliardaire a critiqué la suppression des incitations aux véhicules électriques tout en maintenant les subventions pétrolières. "Très injuste !!", a-t-il écrit sur X, ajoutant sarcastiquement : "Dans l'histoire de la civilisation, aucune législation n'a jamais été à la fois 'grande' et 'belle'."

Trump a riposté lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche : "Elon et moi avions une relation formidable. Je ne sais pas si elle restera ainsi. Je suis très déçu d'Elon. J'ai beaucoup aidé Elon." Le président a affirmé avoir lui-même demandé à Musk de quitter l'administration, déclarant qu'il "est devenu fou". Trump a ensuite menacé de couper les financements gouvernementaux : "Le moyen le plus simple d'économiser de l'argent dans notre budget serait d'annuler les subventions et contrats gouvernementaux d'Elon. J'ai toujours été surpris que Biden ne l'ait pas fait !"

Musk a escaladé le conflit en publiant ce qu'il qualifie de "vraie bombe" : "Donald Trump figure dans les dossiers Epstein. C'est la vraie raison pour laquelle ils n'ont pas été publiés. Passe une bonne journée, D.J.T !" Les actions Tesla ont chuté de plus de 14% suite à cet affrontement. La Maison Blanche a organisé dans la nuit des appels pour tenter d'apaiser la crise entre les deux anciens alliés.