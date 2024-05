S'il est réélu, Donald Trump promet d'expulser tout étudiant étranger qui manifestera contre Israël

S'entretenant avec des donateurs de sa campagne électorale, Donald Trump a promis que s'il était réélu président, il expulserait des États-Unis tout étudiant étranger qui manifesterait contre Israël, a rapporté le Washington Post.

"Une chose que je ferai, c'est que tout étudiant qui proteste contre Israël sera expulsé des États-Unis. Vous savez, il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Dès qu'ils le sauront, ils se comporteront bien", a déclaré le candidat républicain aux personnes présentes, qui faisaient part de leurs craintes de voir certains de ces étudiants accéder à des positions de pouvoir et d'influence dans le pays.

AP Photo/Yuki Iwamura, File

La porte-parole de campagne de Trump, Karoline Leavitt, a renchéri : "Joe Biden a pris parti pour les démocrates radicaux de gauche comme Ilhan Omar et Rashida Talib, et a donné du pouvoir aux manifestants antisémites qui détruisent nos campus universitaires et menacent de saper notre démocratie. Lorsque le président Trump sera de retour dans le bureau ovale, Israël sera à nouveau protégé, l'Iran sera de nouveau en faillite, les terroristes seront traqués et l'effusion de sang prendra fin."

Les promesses électorales du milliardaire interviennent alors que les universités américaines sont le théâtre de manifestations virulentes contre la guerre à Gaza, alimentées pour partie par des slogans appelant à la disparition de l'Etat d'Israël et exprimant une haine des Juifs.