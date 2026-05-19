San Diego : deux adolescents tuent trois personnes dans une mosquée avant de se suicider

Cinq personnes, dont les deux assaillants, sont mortes lundi dans une fusillade au centre islamique de San Diego, la plus grande mosquée de la ville.

Les autorités américaines considèrent l’attaque comme un crime de haineux. Des messages antimusulmans auraient été inscrits sur les armes utilisées, tandis qu’une lettre de suicide évoquant la « fierté raciale » et un bidon d’essence portant un symbole nazi auraient été retrouvés dans le véhicule des tireurs.

L’alerte a d’abord été donnée par la mère de l’un des suspects, qui a signalé la disparition de son fils, décrit comme suicidaire. Il aurait quitté le domicile avec plusieurs armes et un véhicule, accompagné d’un ami et vêtu de vêtements de camouflage. Les premiers appels signalant des tirs à la mosquée sont arrivés vers 11h43. La police est intervenue en quelques minutes et a découvert trois hommes morts à l’extérieur du bâtiment. Les deux assaillants ont ensuite été retrouvés sans vie dans une BMW blanche, après s’être suicidés par balle.

Les tireurs ont été identifiés comme Kane Clark, 17 ans, ancien lutteur dans un lycée local, et Caleb Velasquez, 18 ans.

Parmi les victimes figure Amin Abdullah, agent de sécurité de la mosquée et père de huit enfants. Selon la police, il a empêché les assaillants d’entrer dans les zones de prière et d’étude, où se trouvaient des dizaines d’enfants et de membres du personnel, tous évacués sains et saufs.

Le chef de la police, Scott Wahl, a salué l’intervention rapide des forces de sécurité et affirmé qu’Amin Abdullah avait sauvé de nombreuses vies.