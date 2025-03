Scandale à la Maison Blanche : une faille de sécurité embarrasse Trump

Un scandale de sécurité secoue Washington après la révélation qu'un groupe de hauts responsables de l'administration Trump a partagé des informations classifiées sur une opération militaire contre les Houthis via l'application Signal. Le journaliste Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef du magazine The Atlantic, s'est retrouvé ajouté par erreur à ce groupe confidentiel par Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale. Dans ces échanges, des informations sensibles concernant le timing, les cibles et les armes utilisées lors de l'opération au Yémen ont été divulguées. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth aurait notamment partagé des détails opérationnels deux heures avant le début des frappes. Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, aurait également exposé des informations potentiellement liées à des opérations de renseignement en cours.

"C'est l'une des fuites de renseignement militaire les plus stupéfiantes dont j'ai entendu parler depuis très longtemps", a déclaré Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat. L'affaire a déclenché une enquête à la Maison Blanche. Selon Politico, Trump pourrait décider de limoger Waltz dans les prochains jours, en fonction de la couverture médiatique. Un responsable a qualifié Waltz d'"idiot absolu", tandis qu'un autre a affirmé que "tout autre fonctionnaire aurait été licencié et poursuivi en justice". Le président Trump, apparemment pris au dépourvu, a simplement déclaré : "Je ne sais rien à ce sujet", ajoutant qu'il n'était "pas un grand fan de l'Atlantic".

Cette controverse rappelle ironiquement les critiques virulentes de Trump envers Hillary Clinton en 2016 concernant sa gestion des emails confidentiels, mettant ainsi l'administration dans une position délicate face aux accusations d'incompétence en matière de sécurité nationale.