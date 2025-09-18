Seuls 31 % des Juifs américains soutiennent la guerre dans la bande de Gaza

Articles recommandés -

Un nouveau sondage mené par l’Université de Californie à Berkeley et l’Université de Rochester révèle que seuls 31 % des Juifs américains soutiennent l’opération militaire israélienne dans la bande de Gaza, contre 58 % qui s’y opposent. Même au sein des communautés orthodoxes et conservatrices, traditionnellement plus proches d’Israël, 38 % expriment désormais des réserves. Chez les Juifs réformés et non affiliés, cette proportion grimpe à près de 60 %.

Cette fracture se reflète également dans le débat autour de l’antisémitisme sur les campus américains. Selon l’enquête, réalisée auprès de 1 166 répondants, 72 % des Juifs américains se disent préoccupés par la montée des actes antisémites dans les universités, et 40 % affirment en avoir été personnellement victimes ces deux dernières années. Mais une majorité désapprouve la décision du président Trump de couper les fonds fédéraux à plusieurs établissements prestigieux, jugée davantage politique que véritablement protectrice. Près de 70 % estiment que l’ancien président « exploite l’antisémitisme pour attaquer le monde universitaire ».

« La communauté juive se montre de plus en plus critique face à l’utilisation de l’antisémitisme comme outil politique », souligne le professeur James Druckmann, coauteur de l’étude.

Dans ce climat de tensions, le sénateur Bernie Sanders a franchi un cap mercredi soir en accusant Israël de commettre un génocide à Gaza. Il est le premier sénateur américain à employer ce terme. Citant des chiffres de l’ONU faisant état de 65 000 morts palestiniens, dont 83 % de civils, depuis deux ans, il a appelé à mettre fin à l’aide militaire américaine, à instaurer un cessez-le-feu immédiat et à envoyer une aide humanitaire massive. « La conclusion est inévitable », a-t-il déclaré, en rappelant que le concept de génocide trouve son origine dans l’Holocauste.