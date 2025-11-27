Shawn Mendes et Bella Hadid attendus à un concert caritatif pro-palestinien à Los Angeles

Un grand concert caritatif en soutien au peuple palestinien et aux habitants du Soudan se tiendra dans deux mois à Los Angeles, sous l’égide du collectif "Artists for Aid". L’événement, annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi, sera animé par la mannequin Bella Hadid, figure publique engagée sur la question palestinienne, et par l’acteur Pedro Pascal.

Parmi les artistes déjà confirmés figurent des noms de premier plan, dont le chanteur canadien Shawn Mendes et le musicien américano-mexicain Omar Apollo. Les organisateurs précisent que l’intégralité des recettes issues de la billetterie sera reversée à deux organisations humanitaires : la Palestinian Children’s Relief Fund (PCRF), qui apporte une aide médicale aux enfants palestiniens, et la Sudanese American Physicians Association (SAPA), active auprès des civils soudanais.

À l’origine de cette initiative se trouve Mustafa, artiste et poète canado-soudanais, qui avait déjà mis en place deux concerts similaires cette année, l’un à Newark et l’autre à Londres, tous deux destinés à collecter des fonds pour les mêmes causes. Sur le site de "Artists for Aid", le collectif se présente comme un groupe d’artistes et de musiciens mobilisés en faveur de l’aide humanitaire.

La liste des participants témoigne d’une mobilisation artistique d’envergure : Clairo, Daniel Caesar, Rex Orange County, Faye Webster, Blood Orange, Noname, Snoh Aalegra, Geese, Alex G, Noor Hindi, Raphael Saadiq, Ravyn Lenae, Safia Elhillo, Tamino et 070 Shake ont également confirmé leur présence.