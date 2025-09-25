South Park s'attaque à Netanyahou dans un épisode sur le conflit israélo-palestinien

Articles recommandés -

Un nouvel épisode de la série d'animation satirique "South Park" diffusé jeudi critique vivement le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Dans ce cinquième épisode de la saison 27, intitulé "Conflict of Interest", les créateurs Trey Parker et Matt Stone abordent frontalement le conflit israélo-palestinien à travers leur prisme satirique habituel.

Une mère en colère face au Premier ministre

L'intrigue suit Sheila Broflovski, la mère du personnage juif Kyle, qui se rend en Israël pour confronter Netanyahou. Son voyage fait suite à l'exaspération causée par une application de paris en ligne proposant aux habitants de South Park de parier sur des questions comme : "La mère de Kyle va-t-elle attaquer Gaza et détruire un hôpital palestinien ?"

Kyle, agacé par cet amalgame entre les Juifs américains et l'armée israélienne, tente de faire retirer ce pari de l'application. Mais face au harcèlement constant des habitants sur la position de sa mère concernant le conflit, cette dernière décide de prendre l'avion pour Israël.

Des accusations directes contre Netanyahou

Dans le bureau du Premier ministre, Sheila Broflovski l'interpelle violemment : "Vous voilà, monsieur Netanyahou ! Qui pensez-vous être, tuant des milliers de personnes et rasant des quartiers, puis vous enveloppant dans le judaïsme comme si c'était un bouclier contre les critiques ?"

https://x.com/i/web/status/1971040019860312214 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Elle l'accuse ensuite de "rendre la vie des Juifs misérable et celle des Juifs américains impossible !" Cette critique reflète les tensions réelles ressenties par de nombreux Juifs américains face aux actions d'Israël, un thème particulièrement personnel pour Matt Stone, co-créateur juif-américain originaire du Colorado.

Satire politique élargie

L'épisode ne se limite pas au conflit moyen-oriental. Il moque également le commissaire de la Commission fédérale des communications (FCC) et ses liens avec Trump, dans une intrigue parallèle impliquant l'animateur Jimmy Kimmel et son émission de late-night temporairement suspendue.

Une scène met en scène J.D. Vance visitant un personnage hospitalisé, où un médecin avertit que si la toxoplasmose atteint le cerveau du patient, il pourrait "perdre sa liberté d'expression". Vance se réjouit secrètement de l'état critique du malade, espérant éliminer un rival potentiel pour la succession présidentielle.

L'épisode, initialement prévu le 17 septembre, avait été reporté en raison de retards de production, les créateurs admettant que "quand on fait tout à la dernière minute, parfois on ne finit pas à temps."