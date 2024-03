SpaceX développe un réseau de satellites espions pour le compte d'une agence américaine

Selon cinq sources proches du dossier, SpaceX, la société spatiale du milliardaire Elon Musk, est en train de développer un vaste réseau de satellites espions pour le compte du National Reconnaissance Office (NRO), une agence de renseignement américaine spécialisée dans la gestion des satellites d'espionnage. Ce projet, mené par l'unité commerciale Starshield de SpaceX, s'inscrit dans le cadre d'un contrat classifié d'une valeur de 1,8 milliard de dollars signé en 2021.

Les sources ont révélé que ce programme ambitieux vise à renforcer considérablement les capacités du gouvernement et de l'armée américains en matière de surveillance et de détection rapide de cibles potentielles à travers le monde. Le réseau, composé de centaines de satellites dotés de capacités d'imagerie de la Terre et pouvant opérer en essaim sur des orbites basses, témoigne de l'implication croissante de SpaceX dans les projets militaires et de renseignement américains.

Ce contrat met en lumière la confiance grandissante des services de renseignement envers Elon Musk, malgré les tensions avec l'administration Biden et la controverse suscitée par l'utilisation de la connectivité satellitaire Starlink dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Si le programme est couronné de succès, il marquera un tournant majeur dans les investissements du Pentagone en faveur de vastes systèmes de satellites en orbite basse destinés à appuyer les forces terrestres. Cette collaboration entre SpaceX et le NRO illustre la volonté du secteur spatial privé de s'impliquer davantage dans les projets de sécurité nationale, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'industrie aérospatiale et les agences gouvernementales.