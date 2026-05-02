Spécial week-end | Chaco Canyon, la "Jérusalem de l’Amérique" : un sanctuaire au cœur du désert

Au cœur du désert du Nouveau-Mexique, loin des circuits touristiques traditionnels, se cache l’un des trésors archéologiques les plus fascinants d’Amérique du Nord : le Chaco Culture National Historical Park. Surnommé la « Jérusalem de l’Amérique », ce site exceptionnel incarne, pour de nombreuses communautés amérindiennes, un lieu sacré chargé d’histoire et de spiritualité.

Bien avant l’arrivée des Européens, la civilisation dite « chaco » faisait de cette région un centre majeur de vie, de commerce et de rites religieux. Dès le VIIIe siècle, les peuples pueblo s’y installent et développent, au fil des siècles, un véritable complexe urbain s’étendant sur des centaines de kilomètres carrés. À son apogée, vers l’an 1100, Chaco Canyon abritait des structures monumentales en pierre, certaines atteignant jusqu’à 15 mètres de hauteur, témoignant d’un savoir-faire architectural remarquable.

Parmi les éléments les plus emblématiques figurent les « kivas », vastes salles circulaires semi-enterrées, utilisées pour des cérémonies et rassemblements. Leur nombre et leur taille suggèrent que Chaco Canyon constituait un point de convergence pour différentes tribus, un lieu d’échanges, de négociations et de pratiques spirituelles.

L’ingéniosité des bâtisseurs se reflète également dans l’orientation précise de certains édifices, alignés avec des phénomènes astronomiques. Des ouvertures spécialement conçues permettaient d’observer le ciel et de suivre les cycles solaires et lunaires, preuve d’une connaissance avancée de l’astronomie.

Pour des raisons encore débattues — changement climatique, épuisement des ressources ou mutations sociales — le site est progressivement abandonné à partir du XIIIe siècle. Pourtant, son héritage perdure. Des études génétiques récentes ont établi des liens entre les anciens habitants de Chaco et des populations amérindiennes contemporaines.

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le parc demeure aujourd’hui un lieu à part, préservé et relativement peu fréquenté. Avec ses paysages arides, ses vestiges millénaires et son ciel d’une pureté exceptionnelle, il offre une immersion unique dans une civilisation oubliée — et rappelle que, bien avant la modernité, des sociétés complexes avaient déjà façonné des mondes d’une richesse insoupçonnée.