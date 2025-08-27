Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump dirigera mercredi une "grande réunion" à la Maison Blanche consacrée à l’avenir de la bande de Gaza, a annoncé son envoyé spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. L’objectif : élaborer un "plan très complet" pour la période qui suivra le conflit en cours.

Interrogé par la chaîne Fox News, Witkoff a précisé que ce plan vise à préparer "le jour d’après" et que le Hamas ne pourra jouer aucun rôle dans la future gouvernance de Gaza. "Ce sont les conditions des Israéliens et celles du président Trump", a-t-il affirmé.

Selon Witkoff, des signaux positifs commencent à émerger. "Le Hamas indique désormais être ouvert à un règlement. Les Israéliens, lorsqu’ils ont lancé l’opération, ont annoncé en parallèle le déblocage de 600 millions de dollars d’aide pour Gaza et se sont dits prêts à poursuivre les discussions. Ce n’est pas une approche maximaliste de leur part", a-t-il souligné, laissant entendre qu’un compromis reste possible.

L’émissaire américain estime qu’un accord pourrait être trouvé "d’ici la fin de l’année". Il a également appelé Hamas à adopter des gestes humanitaires envers les otages toujours détenus. "Nous avons suggéré que le Hamas commence par les nourrir, leur donner des soins médicaux, laisser entrer la Croix-Rouge et agir de manière humaine. Le président est un humanitaire, c’est ce qu’il veut voir", a insisté Witkoff.

Cette réunion marque une nouvelle étape dans les efforts américains pour mettre fin au conflit et définir l’avenir de Gaza, alors que les négociations restent complexes et les tensions toujours vives.