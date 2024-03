Steven Spielberg : les Juifs devront peut-être "se battre pour le droit d'être juifs"

Lors d'un événement célébrant le 30e anniversaire de la USC Shoah Foundation qu'il a fondée en 1994, le réalisateur américain Steven Spielberg, 77 ans, a exprimé son inquiétude face à la recrudescence de l'antisémitisme dans le monde. "Je suis de plus en plus alarmé par le fait que nous pourrions être condamnés à répéter l'histoire, à devoir nous battre à nouveau pour le droit même d'être juifs", a-t-il déclaré, tout en appelant à faire preuve de compassion envers les Palestiniens. "Face à la brutalité et à la persécution, nous avons toujours été un peuple résilient et compatissant qui comprend le pouvoir de l'empathie."

Steven Spielberg a averti que "la machine de l'extrémisme est utilisée sur les campus universitaires" et a déploré les personnes tuées en Israël et à Gaza. Le réalisateur a souligné l'importance accrue de la USC Shoah Foundation, notamment après le massacre du 7 octobre perpétré par le Hamas. "Il est crucial d'arrêter la montée de l'antisémitisme et de la haine sous toutes ses formes pour la santé de notre république démocratique et l'avenir de la démocratie dans le monde civilisé", a-t-il affirmé.

La fondation a recueilli plus de 56 000 témoignages de survivants de l'Holocauste au fil des années. En décembre 2023, Spielberg avait annoncé que sa fondation collecterait également les témoignages des survivants de l'attaque du Hamas, déclarant : "Je n'aurais jamais imaginé voir une telle barbarie indicible contre les Juifs de mon vivant."