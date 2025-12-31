Tatiana Schlossberg, petite-fille de John F. Kennedy, est morte à 35 ans

La journaliste environnementale Tatiana Schlossberg, petite-fille du président John F. Kennedy, est décédée à l’âge de 35 ans des suites d’une leucémie diagnostiquée l’an dernier. L’annonce a été faite mardi par la famille dans un communiqué publié par la Fondation de la Bibliothèque John F. Kennedy.

Fille de Caroline Kennedy et d’Edwin Schlossberg, Tatiana Schlossberg avait révélé en novembre 2025 être atteinte d’un cancer en phase terminale dans un essai bouleversant publié par The New Yorker. Elle y racontait son combat contre une leucémie myéloïde aiguë rare, diagnostiquée en mai 2024 alors qu’elle était hospitalisée pour la naissance de son deuxième enfant.

Dans ce texte, intitulé Un combat contre mon sang, elle décrivait les traitements lourds qu’elle avait subis — chimiothérapies, greffes de cellules souches et essais cliniques — tout en évoquant avec lucidité la possibilité d’un temps compté. « Il pourrait peut-être me maintenir en vie un an de plus », lui avait confié son médecin lors de son dernier protocole expérimental.

Tatiana Schlossberg y formulait également une critique sévère des politiques de santé défendues par Robert F. Kennedy Jr., cousin de sa mère, estimant que certaines coupes budgétaires dans la recherche sur les vaccins à ARNm risquaient de pénaliser les patients atteints de cancer.

Journaliste à la rubrique Sciences du The New York Times, elle s’était spécialisée dans les questions de climat et d’environnement. Son livre Inconspicuous Consumption (2019) avait été salué par la critique et récompensé par le prix Rachel Carson du meilleur ouvrage environnemental en 2020.

Dans son dernier témoignage, elle confiait craindre de ne pas être retenue dans la mémoire de ses enfants. « J’ai vécu une vie merveilleuse », écrivait-elle, consciente d’ajouter une nouvelle tragédie à l’histoire déjà marquée de la famille Kennedy.