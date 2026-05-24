Ted Cruz met Donald Trump en garde contre un accord avec l’Iran

Le sénateur républicain Ted Cruz a exprimé samedi ses inquiétudes face à l’accord en cours de négociation entre les États-Unis et l’Iran, quelques heures après que Donald Trump a annoncé qu’un texte était « en grande partie négocié ».

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Ted Cruz s’est dit « profondément préoccupé » par les informations concernant cet accord, qu’il affirme être poussé par « certaines voix au sein de l’administration ».

Le sénateur du Texas a rappelé que la décision de Donald Trump de frapper l’Iran avait été, selon lui, « la plus importante » de son second mandat, et qu’elle avait permis d’obtenir des résultats militaires majeurs.

Mais il a averti que ces résultats seraient annulés si le régime iranien, toujours dirigé selon lui par des islamistes scandant « Mort à l’Amérique », obtenait des milliards de dollars, conservait la capacité d’enrichir de l’uranium et développait des armes nucléaires, tout en gardant un contrôle effectif sur le détroit d’Ormuz.

« Ce serait une erreur désastreuse », a-t-il écrit.

Donald Trump a annoncé plus tôt qu’un accord avec Téhéran avait été largement négocié, sous réserve de finalisation, après une discussion avec plusieurs dirigeants régionaux, dont ceux d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar, du Pakistan, de Turquie, d’Égypte, de Jordanie et de Bahreïn. Il a également affirmé avoir eu un échange positif avec Benjamin Netanyahou.

Selon Reuters, le plan en discussion comprendrait trois étapes : la fin officielle de la guerre, le règlement de la crise autour du détroit d’Ormuz, puis l’ouverture d’une fenêtre de négociations de 30 jours pour parvenir à un accord plus large.

Le New York Times a rapporté de son côté que l’un des points centraux du projet serait l’abandon par l’Iran de son stock d’uranium hautement enrichi, une information qui n’a pas encore été confirmée officiellement par les parties.