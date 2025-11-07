Toronto : cinq arrestations après l’attaque d’un événement réunissant des anciens soldats israéliens

La police de Toronto a annoncé jeudi l’arrestation de cinq personnes à la suite de l’émeute anti-israélienne qui a éclaté mercredi soir lors d’un événement rassemblant d’anciens soldats de Tsahal. Les suspects sont accusés d’avoir fait irruption par la force dans un lieu privé, provoquant des dégâts matériels et semant la panique parmi les participants.

Selon le communiqué du Toronto Police Service, les individus auraient pénétré sans autorisation dans le bâtiment où se tenait la rencontre, organisée par l’association Students Supporting Israel (SSI) de l’université métropolitaine de Toronto. Ils auraient brisé une vitre pour accéder à la salle où se trouvaient les invités, blessant une personne avec des éclats de verre.

Les forces de l’ordre ont été appelées en urgence pour disperser les assaillants. Plusieurs d’entre eux ont été interpellés sur place ou dans les environs. La police a précisé que certains suspects avaient résisté à leur arrestation et qu’un agent avait été agressé. Les cinq personnes arrêtées doivent comparaître devant la justice début janvier.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des membres de SSI barricadant les fenêtres avec du mobilier pour se protéger, tandis que des manifestants rassemblés à l’extérieur scandaient des slogans hostiles à Israël. Quelques instants plus tard, les vitres ont été brisées, déclenchant la panique dans la salle.

Les organisateurs ont indiqué que l’université avait initialement annulé l’événement prévu sur le campus à la suite de menaces, contraignant SSI à le déplacer dans un lieu privé. « Même là, les manifestants nous ont retrouvés et ont cherché à faire taire nos invités », a déploré un responsable de l’association.

La veille des violences, une synagogue de la ville, Kehillat Shaarei Torah, avait été vandalisée pour la dixième fois en 18 mois, un nouvel épisode d’une série d’attaques qui inquiètent la communauté juive torontoise.