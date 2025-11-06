Toronto : plusieurs blessés dans une attaque d'activistes pro-palestiniens contre des étudiants pro-israéliens

Un événement organisé par le mouvement étudiant pro-israélien Students for Israel (SSI) à Toronto a été le théâtre d'une violente agression mercredi après-midi. Des militants affiliés à Students for Justice in Palestine (SJP) ont fait irruption dans la salle où se tenait la conférence, attaquant les intervenants, des réservistes de Tsahal, et blessant plusieurs personnes.

La conférence était initialement prévue à 13h30, heure locale, sur le campus de l'Université métropolitaine de Toronto (TMU). Cependant, l'administration universitaire avait rejeté à trois reprises la demande d'organisation pour des « raisons de sécurité », contraignant les organisateurs à déplacer l'événement dans une entreprise privée située à proximité du campus.

Environ trente minutes avant le début prévu de la conférence, des militants masqués du SJP sont arrivés sur les lieux. Selon les organisateurs, ces derniers ont pénétré de force dans le bâtiment en brisant des portes vitrées, ciblant directement les intervenants, des soldats de réserve israéliens invités à partager leur expérience militaire. Plusieurs participants ont été blessés, nécessitant des soins médicaux. La police a été appelée sur place.

Les premières vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des participants à l'événement tentant désespérément d'empêcher les militants anti-israéliens d'entrer dans l'enceinte en utilisant des canapés et des chaises comme barricades improvisées. Malgré ces efforts, les assaillants sont parvenus à enfoncer les portes et à pénétrer dans le complexe.

Une fois à l'intérieur, les militants ont scandé des slogans tels que « Honte à l'armée d'attaque israélienne » et « Palestine libre ». Des images montrant les blessures subies par les participants ont également été diffusées, témoignant de la violence de l'assaut.

Ilan Sinelnikov, président de SSI, a fermement condamné cette attaque dans une déclaration. « Ce qui s'est passé aujourd'hui à Toronto est un exemple flagrant de violence politique ciblée. Il ne s'agit pas de Gaza ou de l'Europe, mais bien d'Amérique du Nord. Affirmer que les étudiants juifs et sionistes ne sont pas en danger est tout simplement faux », a-t-il déclaré.

Le président de SSI a également pointé du doigt la responsabilité des institutions. « Les universités et les dirigeants locaux ont laissé se développer un climat de haine pendant des années, et s'ils persistent à l'ignorer, une tragédie encore plus grande n'est qu'une question de temps. » Il a exigé que les auteurs des violences soient arrêtés et traduits en justice. Selon Sinelnikov, un seul militant a été arrêté à ce stade.