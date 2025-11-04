"Tout Juif qui vote pour Zohran Mamdani est une personne stupide !!" (Donald Trump)
Le président américain Donald Trump s’en est pris aux électeurs juifs qui soutiendraient Zohran Mamdani, candidat anti-israélien à la mairie de New York.
Le président américain Donald Trump a déclaré mardi sur sa plateforme Truth Social que « Tout Juif qui vote pour Zohran Mamdani, un antisémite avéré et déclaré, est une personne stupide !!! »
Cette déclaration vise directement le candidat Zohran Mamdani, figure de l’aile gauche du parti démocrate et militant anti-israélien, actuellement en lice pour la mairie de New York. Mamdani, connu pour ses positions virulentes contre Israël, a été plusieurs fois accusé de tenir un discours hostile aux Juifs et à l’État hébreu.
Donald Trump a rappelé qu’il avait tenu des propos similaires lors de la présidentielle américaine de novembre 2024, lorsqu’il avait qualifié de « naïfs » les Juifs votant pour le Parti démocrate.
Le président républicain a par ailleurs appelé les électeurs new-yorkais à soutenir l’ancien gouverneur Andrew Cuomo, qu’il considère comme un candidat « plus fiable et modéré » face à Mamdani.
Ces déclarations s’inscrivent dans un climat politique tendu à New York, alors que la montée d’un discours anti-israélien au sein de certains cercles progressistes inquiète la communauté juive locale.