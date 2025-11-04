"Tout Juif qui vote pour Zohran Mamdani est une personne stupide !!" (Donald Trump)

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi sur sa plateforme Truth Social que « Tout Juif qui vote pour Zohran Mamdani, un antisémite avéré et déclaré, est une personne stupide !!! »

Cette déclaration vise directement le candidat Zohran Mamdani, figure de l’aile gauche du parti démocrate et militant anti-israélien, actuellement en lice pour la mairie de New York. Mamdani, connu pour ses positions virulentes contre Israël, a été plusieurs fois accusé de tenir un discours hostile aux Juifs et à l’État hébreu.

Donald Trump a rappelé qu’il avait tenu des propos similaires lors de la présidentielle américaine de novembre 2024, lorsqu’il avait qualifié de « naïfs » les Juifs votant pour le Parti démocrate.

Le président républicain a par ailleurs appelé les électeurs new-yorkais à soutenir l’ancien gouverneur Andrew Cuomo, qu’il considère comme un candidat « plus fiable et modéré » face à Mamdani.

Ces déclarations s’inscrivent dans un climat politique tendu à New York, alors que la montée d’un discours anti-israélien au sein de certains cercles progressistes inquiète la communauté juive locale.