"Tout le monde veut que cet accord aboutisse" (Donald Trump)

Le président américain Donald Trump s’est dit confiant, vendredi, dans la pérennité du cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, estimant que « toutes les parties sont fatiguées de se battre ».

S’exprimant depuis le Bureau ovale, il a affirmé que les otages israéliens seront libérés lundi, précisant que le Hamas « les récupère déjà » avant leur transfert. « Certains se trouvent dans des endroits très difficiles, sous terre… Seules quelques personnes savent où ils sont », a-t-il ajouté, indiquant également que « 28 corps » d’otages décédés étaient en cours d’exhumation.

Donald Trump, qui doit se rendre lundi en Israël puis en Égypte, a déclaré qu’il s’adresserait à la Knesset avant de participer au Caire à une réunion internationale consacrée à « l’avenir de Gaza ». Selon lui, cette trêve pourrait ouvrir la voie à une « paix durable » au Moyen-Orient.

« C’est un excellent accord pour Israël, mais aussi pour tout le monde », a insisté le président américain, soulignant que les zones de tension restantes dans la région étaient désormais « petites » et « faciles à éteindre ». Le président a salué un « tournant majeur » vers la fin de la guerre et affirmé que « les flammes de la violence seront bientôt éteintes ».