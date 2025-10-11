"Tout le monde veut que cet accord aboutisse" (Donald Trump)

"Je me rendrai en Israël pour m’adresser à la Knesset, puis en Égypte"

Le président américain Donald Trump annonce, depuis le Bureau ovale de la Maison-Blanche à Washington, un accord avec le laboratoire AstraZeneca visant à faire baisser le prix des médicaments, le 10 octobre 2025.
Le président américain Donald Trump annonce, depuis le Bureau ovale de la Maison-Blanche à Washington, un accord avec le laboratoire AstraZeneca visant à faire baisser le prix des médicaments, le 10 octobre 2025. Saul Loeb/AFP

Le président américain Donald Trump s’est dit confiant, vendredi, dans la pérennité du cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, estimant que « toutes les parties sont fatiguées de se battre ».

S’exprimant depuis le Bureau ovale, il a affirmé que les otages israéliens seront libérés lundi, précisant que le Hamas « les récupère déjà » avant leur transfert. « Certains se trouvent dans des endroits très difficiles, sous terre… Seules quelques personnes savent où ils sont », a-t-il ajouté, indiquant également que « 28 corps » d’otages décédés étaient en cours d’exhumation.

https://x.com/i/web/status/1976774569748021272

Donald Trump, qui doit se rendre lundi en Israël puis en Égypte, a déclaré qu’il s’adresserait à la Knesset avant de participer au Caire à une réunion internationale consacrée à « l’avenir de Gaza ». Selon lui, cette trêve pourrait ouvrir la voie à une « paix durable » au Moyen-Orient.

« C’est un excellent accord pour Israël, mais aussi pour tout le monde », a insisté le président américain, soulignant que les zones de tension restantes dans la région étaient désormais « petites » et « faciles à éteindre ». Le président a salué un « tournant majeur » vers la fin de la guerre et affirmé que « les flammes de la violence seront bientôt éteintes ».

