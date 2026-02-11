"Tout renversement du régime iranien dépend exclusivement du peuple", affirme J.D. Vance

À quelques heures d’une rencontre à la Maison-Blanche entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump, le vice-président américain réaffirme que Washington ne vise pas un changement de régime à Téhéran, mais reste concentré sur l’empêchement de toute acquisition de l’arme nucléaire par l’Iran.

Le vice-président américain J.D. Vance a déclaré mercredi que tout renversement du régime iranien dépendait exclusivement du peuple iranien. « Si le peuple iranien veut se débarrasser du régime, c’est à lui d’en décider. Nous sommes concentrés sur le fait que l’Iran ne dispose pas d’une arme nucléaire », a-t-il affirmé, soulignant que cette ligne directrice constitue le cœur de la politique du président Donald Trump.

J.D. Vance a précisé que l’administration américaine poursuivait ses efforts diplomatiques, tout en conservant « toute une gamme d’options », rappelant que les États-Unis disposent « de l’armée la plus puissante au monde ».

Ces déclarations interviennent quelques heures avant la rencontre à la Maison-Blanche entre Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Selon le bureau du chef du gouvernement israélien, les discussions porteront sur les dossiers régionaux et les échanges récents avec Téhéran.

La veille, Donald Trump avait déclaré ne pas savoir si un accord avec l’Iran était possible, tout en affirmant que Téhéran « veut conclure un accord ».

De son côté, un conseiller du guide suprême iranien Ali Khamenei a assuré que les capacités balistiques de l’Iran constituaient une « ligne rouge » non négociable.

Selon le The Washington Post, des responsables iraniens estimeraient qu’un nouvel affrontement avec Washington demeure inévitable, les discussions actuelles ne pouvant, selon eux, que retarder une éventuelle action militaire américaine.