Trente ans après, les auteurs de l'attentat contre le Centre communautaire juif de Buenos Aires seront jugés par contumace

Articles recommandés -

Plus de trois décennies après l'attentat le plus meurtrier de l'histoire argentine, la justice du pays franchit une étape historique. Un juge de Buenos Aires a ordonné jeudi le procès par contumace de dix suspects iraniens et libanais dans l'affaire de l'explosion qui avait ravagé le centre communautaire juif AMIA le 18 juillet 1994, causant la mort de 85 personnes et blessant plus de 300 autres.

Une décision judiciaire inédite

Le juge Daniel Rafecas a justifié cette mesure exceptionnelle par "l'impossibilité matérielle d'assurer la présence des accusés" et la nature du crime contre l'humanité faisant l'objet de l'enquête. Cette décision constitue une première en Argentine, où la législation n'autorisait jusqu'en mars dernier le jugement d'accusés qu'en leur présence physique.

L'attentat, qui avait frappé de plein fouet la plus importante communauté juive d'Amérique latine, n'a jamais été revendiqué ni élucidé. Cependant, l'Argentine et Israël soupçonnent depuis longtemps le Hezbollah libanais d'avoir mené cette attaque sur ordre de l'Iran.

Des mandats d'arrêt internationaux sans effet

Les dix suspects visés par cette procédure judiciaire sont d'anciens ministres et diplomates iraniens et libanais, tous toujours en liberté malgré les mandats d'arrêt internationaux émis par Buenos Aires. Parmi eux figurait notamment l'ancien président iranien Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, décédé en 2017.

Téhéran a toujours nié toute implication dans l'attentat et refuse catégoriquement de livrer les suspects réclamés par la justice argentine depuis 2006.

Un contexte politique favorable

Cette avancée judiciaire intervient dans un contexte de regain d'intérêt pour cette affaire, soutenu par le président Javier Milei, fervent allié d'Israël. En avril 2024, un tribunal argentin avait officiellement désigné le Hezbollah comme responsable de l'attaque, qu'il a qualifiée de "crime contre l'humanité".

Selon les enquêteurs, cet attentat, ainsi que celui contre l'ambassade d'Israël en 1992 (29 morts), auraient été déclenchés par l'annulation par le gouvernement argentin de trois contrats de fourniture d'équipements nucléaires avec l'Iran.

Un dossier entaché de zones d'ombre

L'affaire demeure néanmoins marquée par de nombreuses controverses. La Cour interaméricaine des droits de l'homme a pointé du doigt l'État argentin pour n'avoir "ni prévenu ni correctement enquêté" sur l'attentat, l'accusant même d'avoir tenté d'"étouffer et entraver l'investigation".

L'ancienne présidente Cristina Fernández de Kirchner doit elle-même comparaître devant la justice pour un mémorandum signé avec l'Iran en 2013, qui prévoyait d'interroger les suspects en Iran plutôt qu'en Argentine. Ce texte, depuis annulé, lui vaut d'être accusée de complicité avec Téhéran dans une tentative de dissimulation.

Trente ans après la tragédie, ce procès par contumace représente peut-être la dernière chance de faire la lumière sur l'un des attentats les plus sanglants qu'ait connus l'Argentine.