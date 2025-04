Trump accuse Biden d'être responsable de la guerre en Ukraine

Dans une déclaration virulente publiée sur son réseau Truth Social, le président américain Donald Trump a fermement rejeté toute responsabilité dans le conflit russo-ukrainien, qualifiant celui-ci de "guerre de Biden".

"La guerre entre la Russie et l'Ukraine est la guerre de Biden, pas la mienne", a affirmé le président Trump, rappelant que durant son premier mandat, "il n'y avait aucun problème pour empêcher cela" et que "le président Poutine et tous les autres respectaient votre président".

Le chef d'État américain a notamment fait référence à l'élection présidentielle de 2020, qu'il continue de contester, en déclarant : "Si l'élection présidentielle de 2020 n'avait pas été truquée, cette terrible guerre n'aurait jamais eu lieu".

Dans ce même message, Trump a sévèrement critiqué son prédécesseur Joe Biden ainsi que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les accusant d'avoir "fait un travail absolument terrible en permettant à cette horreur de commencer". Selon lui, "il y avait tellement de façons d'empêcher que cela ne commence".

Tout en qualifiant la situation de "si triste", le président américain a néanmoins affirmé qu'il travaillait "avec diligence pour que la mort et la destruction cessent", suggérant son implication dans la recherche d'une solution diplomatique au conflit qui perdure depuis plus de deux ans.

Ces propos interviennent alors que l'administration Trump cherche à définir sa position sur le conflit ukrainien, dans un contexte de pressions internationales pour un soutien continu à Kiev.