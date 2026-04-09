Trump accuse CNN et le New York Times de diffuser un « faux » plan iranien pour un cessez-le-feu

Le président américain Donald Trump a vivement critiqué ce jeudi plusieurs grands médias américains, les accusant de relayer des informations erronées concernant les négociations en cours avec l’Iran.

Dans un message publié sur Truth Social, le président a affirmé que CNN et The New York Times avaient diffusé un prétendu plan en dix points attribué à Téhéran, qu’il a qualifié de « totalement faux » et de « pure invention ». Selon lui, ces publications risquent de compromettre les efforts diplomatiques en cours. Ce fameux plan en dix points est présenté par Téhéran comme devant servir de base aux discussions sur un cessez-le-feu durable.

La polémique intervient dans un contexte déjà confus, marqué par la diffusion de versions divergentes des termes du cessez-le-feu annoncé entre les États-Unis, Israël et l’Iran. CNN avait notamment relayé sur les réseaux sociaux une publication attribuée à l’ambassade iranienne en Inde présentant une proposition en dix points, incluant des éléments jugés inacceptables à Washington, comme la reconnaissance de l’enrichissement d’uranium par l’Iran.

De son côté, le New York Times a repris une version similaire issue de l’agence officielle iranienne IRNA, alimentant les interrogations sur la fiabilité et l’origine de ces informations.

Ces éléments contrastent avec le cadre de négociation défendu par Washington, basé sur une proposition en 15 points. Donald Trump a indiqué que plusieurs de ces points faisaient déjà l’objet d’un accord, suggérant une avancée différente de celle décrite dans les fuites médiatiques.

Le président américain a fermement rejeté l’authenticité du document diffusé, estimant qu’il s’agissait d’une tentative de perturber les discussions prévues samedi lors de rencontres diplomatiques au Pakistan.

Face à la multiplication des versions, Trump a mis en garde contre la diffusion d’informations non validées, affirmant que seules les positions officielles américaines devaient être prises en compte. Il a également évoqué la possibilité de poursuites judiciaires contre les auteurs de ces publications, assurant qu’une enquête fédérale était en cours.