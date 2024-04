Trump accuse à nouveau les Juifs américains qui votent pour Biden de ne pas aimer Israël

L'ancien président américain Donald Trump a déclaré lundi, pour la seconde fois, que les Juifs américains qui comptent voter pour le président Joe Biden lors des prochaines élections "n'aiment pas Israël [et] devraient être sermonnés". Ces propos ont été tenus lors d'une interview diffusée sur Real America's Voice, une chaîne de télévision de droite.

Trump a poursuivi sa diatribe en affirmant que les Juifs et les Afro-Américains votent pour le parti démocrate par "habitude". "Beaucoup de [schémas de vote] sont une question d'habitude. Les Juifs, par habitude, votent simplement pour les démocrates, et les [Afro-Américains], par habitude, votent pour les démocrates", a-t-il déclaré.

Récemment, l'ancien président américain a ouvertement critiqué les politiques du président Joe Biden concernant Israël et la guerre en cours avec le Hamas.

Par le passé, Trump a critiqué la communauté juive américaine pour ce qu'il affirme être un manque de soutien, ce qui, selon lui, équivaut à une haine d'Israël. En septembre 2023, il a affirmé sur les réseaux sociaux que les Juifs libéraux qui ne l'avaient pas soutenu lors de sa campagne électorale et avaient choisi de voter pour le parti démocrate avaient "voté pour détruire l'Amérique et Israël".

Selon les statistiques, les Juifs américains plus laïcs ont tendance à voter pour le parti démocrate, tandis que les Juifs plus religieux et conservateurs ont généralement tendance à voter pour le parti républicain. Les déclarations de Donald Trump ont suscité l'indignation de nombreux responsables politiques et organisations juives, qui les ont qualifiées d'antisémites et de dangereuses. Trump avait aussi récemment affirmé qu'il "n'aimait pas la manière dont Israël gérait la guerre à Gaza".