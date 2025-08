Trump affirme avoir transféré 60 millions de dollars à Gaza, mais combien d'argent est réellement arrivé ?

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump, a affirmé ces derniers jours que les États-Unis avaient transféré 60 millions de dollars d'aide humanitaire à Gaza. En réalité, selon une information publiée dimanche soir par le Washington Post, le département d'État américain n'a alloué que 30 millions de dollars à cette cause - et seulement 3 millions de dollars ont effectivement été transférés à la Gaza Humanitarian Foundation (GHF) jusqu'à présent.

Malgré les déclarations répétées du président Trump selon lesquelles les États-Unis ont donné 60 millions de dollars pour les besoins alimentaires à Gaza, les engagements américains représentaient en fait la moitié de cette somme - et seule une petite partie a été concrètement versée.

Un porte-parole du département d'État américain a déclaré vendredi dernier : "Nous avons approuvé un financement de 30 millions de dollars pour la Gaza Humanitarian Foundation", ajoutant qu'"un montant initial a été débloqué cette semaine". Le porte-parole, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a refusé de commenter les remarques de Trump, formulées pour la première fois lors de sa visite en Écosse la semaine dernière.

Les déclarations de Trump interviennent alors que la GHF indique faire face à des difficultés pour étendre ses opérations actuelles dans la bande de Gaza sans afflux significatif de fonds. Bien qu'il existe des projets d'ajout de quatre sites de distribution dans le sud de Gaza, un représentant du fonds a expliqué qu'ils ne peuvent progresser sans financement supplémentaire et autorisation israélienne pour ouvrir davantage de sites dans le nord de la bande.

La semaine dernière, Trump a évoqué au moins trois fois ce prétendue transfert de 60 millions de dollars : "Nous avons donné 60 millions de dollars il y a quelques semaines", a-t-il déclaré aux journalistes, faisant également référence à la couverture médiatique : "Personne n'a rien dit à ce sujet, personne n'a dit merci."

"Je voulais juste m'assurer que les gens puissent manger", a déclaré Trump. Le site Politifact a été le premier à révéler que seulement 30 millions de dollars avaient été approuvés.

Vendredi, l'envoyé de Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, et l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, ont visité un site de distribution alimentaire à Gaza. Leurs cinq heures sur place, a écrit Witkoff sur les réseaux sociaux, ont été consacrées à "établir les faits sur le terrain, évaluer les conditions et rencontrer la GHF et d'autres agences".