Trump affirme qu'il "n'aime pas la façon" dont Israël mène la guerre à Gaza

L'ancien président américain et candidat républicain Donald Trump a déclaré qu'il n'aimait pas la façon dont Israël menait sa guerre contre le Hamas à Gaza, s'insurgeant une nouvelle fois contre ce qu'il appelle la publication régulière par l'armée israélienne de vidéos montrant des bâtiments démolis à Gaza.

"Ce que j'ai dit très clairement, c'est qu'il fallait en finir, revenir à la paix et arrêter de tuer des gens", a déclaré M. Trump lors d'une interview radio avec Hugh Hewitt.

Il a précisé qu'il souhaite qu'Israël remporte une "victoire", mais déplore que "cela prenne beaucoup de temps" et conseille à M. Netanyahou de mettre fin rapidement à la guerre. M. Trump a accusé Israël de "diffuser les enregistrements les plus odieux et les plus horribles de bâtiments qui s'effondrent. Les gens s'imaginent qu'il y a beaucoup de gens dans ces immeubles... et ils n'aiment pas ça... Pour moi, cela ne leur donne pas l'air d'être des durs. Ils perdent la guerre des relations publiques."

"Mais ils doivent terminer ce qu'ils ont commencé, et ils doivent le faire rapidement, et nous devons continuer à vivre", a ajouté l'ancien président américain.