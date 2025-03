Trump annonce l'arrestation d'un étudiant "extrémiste pro-Hamas" et menace d'autres expulsions

Le président Donald Trump a annoncé que suite à ses précédents décrets présidentiels, l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) a "fièrement arrêté et détenu Mahmoud K., un étudiant étranger extrémiste pro-Hamas" sur le campus de l'université Columbia.

"C'est la première arrestation parmi beaucoup d'autres à venir", a averti Trump, ajoutant que son administration est consciente que "d'autres étudiants à Columbia et dans d'autres universités à travers les États-Unis se sont engagés dans des activités pro-terroristes, antisémites et anti-américaines".

Le président a également affirmé que "beaucoup d'entre eux ne sont pas des étudiants, mais des agitateurs payés" et a promis de "trouver, arrêter et expulser ces sympathisants du terrorisme de notre pays". Trump a conclu son message par un avertissement : "Si vous soutenez le terrorisme, y compris le massacre d'hommes, de femmes et d'enfants innocents, votre présence est contraire à nos intérêts nationaux et à notre politique étrangère, et vous n'êtes pas les bienvenus ici."