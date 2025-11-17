Trump appelle à la publication des dossiers Epstein, qualifiant l’affaire de « canular démocrate »

Le président Donald Trump a changé de ton dans l’affaire Jeffrey Epstein, appelant à la publication des dossiers liés au défunt financier condamné pour abus sexuels. Cette décision intervient après que près d’une centaine de républicains ont exprimé leur soutien à une loi obligeant le ministère de la Justice à rendre publics tous les documents non classifiés concernant Epstein, quelques jours après que les démocrates ont publié certains courriels citant Trump. En réponse, les républicains ont diffusé environ 20 000 autres fichiers, accusant le camp démocrate de « sélection » des documents.

De retour d’un week-end en Floride, Trump a qualifié l’affaire de « canular démocrate orchestré par des extrémistes de gauche » et a déclaré : « Nous n’avons rien à cacher. » Il a insisté pour que la commission de surveillance de la Chambre obtienne « tout ce à quoi elle a légalement droit » et a encouragé les républicains à se concentrer sur l’économie et la baisse des prix.

Le projet de loi sur la transparence des dossiers Epstein bénéficie d’un soutien bipartisan et obligerait le ministère de la Justice à publier l’ensemble des documents, communications et éléments d’enquête non classifiés liés à Epstein. Selon le député républicain Thomas Massie, jusqu’à 100 républicains pourraient voter en faveur de cette mesure. Avec la majorité républicaine à la Chambre (219 sièges contre 214 pour les démocrates), le vote pourrait intervenir cette semaine. Si le projet est adopté au Sénat, Trump lui-même devra approuver la publication complète des documents.

La controverse autour des dossiers Epstein a été relancée la semaine dernière, lorsque les démocrates du Comité de surveillance ont publié trois courriels, dont une correspondance entre Epstein et Ghislaine Maxwell, sa partenaire de longue date actuellement incarcérée pour trafic sexuel. Certains passages mentionnent Donald Trump. Dans un courriel de 2011, Epstein écrit à Maxwell : « Je veux que vous compreniez que le chien qui n’a pas aboyé, c’est Trump… » Il ajoute qu’une des victimes a « passé des heures chez moi avec lui ».

Quelques heures après la publication de ces courriels, les républicains ont diffusé un bloc d’environ 20 000 fichiers supplémentaires, dénonçant ce qu’ils considèrent comme une tentative des démocrates de « créer un faux récit pour diffamer le président Trump ».