Trump aurait "crié" sur Netanyahou au sujet de la famine à Gaza : "Ce n'est pas du fake"

Articles recommandés -

Les rapports sur la crise humanitaire et la famine sévère dans la bande de Gaza, parallèlement aux opérations des forces de Tsahal, suscitent de vives critiques mondiales. NBC a révélé vendredi qu'une conversation téléphonique privée entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump, fin juillet, aurait dégénéré en cris.

Une dispute sur la GHF

Selon des sources américaines interrogées par NBC, l'altercation portait sur les activités de la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), soutenu conjointement par les États-Unis et Israël. Le différend aurait éclaté le 28 juillet, lorsque Netanyahou avait déclaré lors d'un événement public à Jérusalem : "Il n'y a pas de politique de famine à Gaza, et il n'y a pas de famine à Gaza."

Le lendemain, lors d'une visite en Écosse, Trump avait contredit ces propos : "J'ai vu des photos d'enfants à Gaza qui semblent très affamés. Il y a une vraie famine là-bas et ça, ce n'est pas du fake."

"Les preuves sont là"

Suite à ces déclarations publiques, Netanyahou aurait exigé un entretien urgent avec Trump, et les deux dirigeants se sont entretenus dans les heures suivantes. Selon des responsables américains et britanniques, le Premier ministre israélien a soutenu durant cet appel que les informations sur la famine à Gaza relevaient de la propagande du Hamas.

Trump l'aurait alors interrompu et se serait mis à crier, affirmant que "ses conseillers lui avaient montré des preuves de famine sévère et d'enfants affamés" et qu'il n'était "pas prêt à entendre qu'il s'agissait de falsification".

Démentis officiels

Quelques heures après la révélation de NBC, le bureau du Premier ministre israélien a fermement démenti l'information. "La publication selon laquelle il y aurait eu des 'cris' entre le Premier ministre Netanyahou et le président Trump est une fake news absolue", a déclaré un communiqué officiel.