Attentat de Washington : condamnation unanime en Israël et aux Etats-Unis

Le président américain Donald Trump a fermement condamné l'attentat devant le musée juif de Washington, déclarant sur son réseau social Truth Social que "ces meurtres, clairement commis sur fond antisémite, doivent cesser maintenant ! La haine et l'extrémisme n'ont pas leur place aux États-Unis. Mes condoléances aux familles des victimes, il est si triste de voir que de telles choses peuvent arriver". Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a qualifié l'attaque de "violence antisémite flagrante et lâche". "Soyez-en certains : nous identifierons les responsables et les traduirons en justice", a-t-il déclaré. La congressiste américaine Alexandria Ocasio-Cortez, considérée comme l'une des figures de proue de l'aile progressiste et critique constante d'Israël, a elle aussi condamné l'attentat de Washington. "Rien ne justifie le meurtre d'innocents. Alors que nous attendons plus de détails, nous devons clarifier que la haine n'a aucune place ici. L'antisémitisme est une menace pour tout ce qui nous tient à cœur en tant que société. Il faut le combattre et l'éradiquer à la racine", a-t-elle écrit sur son compte X.

En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il était "bouleversé par cet horrible meurtre antisémite". Selon lui, "nous assistons au prix terrible de l'antisémitisme et de l'incitation sauvage contre l'État d'Israël. Les calomnies sanglantes contre Israël coûtent des vies et il faut les combattre jusqu'au bout. Mon cœur souffre avec les familles de ce jeune homme et de cette jeune femme bien-aimés, dont les vies ont été brutalement interrompues par un meurtrier antisémite abject. J'ai ordonné de renforcer les dispositifs de sécurité dans les représentations israéliennes dans le monde et la protection des représentants de l'État".

Le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar a déclaré : "Nouvelles terribles ce matin avec cet attentat terroriste choquant. Les représentants de l'État d'Israël sont toujours et particulièrement en cette période exposés à un risque accru. J'ai parlé avec notre ambassadeur aux États-Unis Yechiel Leiter, qui s'est rendu sur les lieux et nous sommes en contact avec les autorités américaines. Israël ne cédera pas au terrorisme".

Le consul général à New York, Ofir Akunis, y voit "le résultat direct d'une incitation grave et d'émeutes sans précédent par des organisations terroristes sur les campus. Malheureusement, il y a eu quelqu'un qui a écouté les appels à 'l'intifada' ici aussi".

Pour sa part, le président Isaac Herzog a affirmé que "cet attentat abject est un acte de terrorisme antisémite terrible. J'envoie mes condoléances du fond du cœur aux familles en cette heure difficile, et je prie pour la guérison des blessés. Nous soutenons la communauté juive de Washington et de tous les États-Unis, et je souhaite envoyer réconfort et soutien à toute l'équipe de l'ambassade. Les États-Unis et Israël resteront toujours unis dans la défense de nos peuples et de nos valeurs communes. Nous ne laisserons pas le terrorisme et la haine nous briser".