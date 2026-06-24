Donald Trump a pris la parole ce mercredi pour démentir des informations parues dans plusieurs médias, selon lesquelles Washington aurait déjà dégelé des avoirs iraniens en échange de la poursuite des discussions diplomatiques. « Les États-Unis n'ont versé aucune somme d'argent à l'Iran, ni débloqué de fonds en leur faveur », a-t-il écrit dans une publication sur les réseaux sociaux, reprenant mot pour mot la formulation d'une déclaration officielle de la Maison-Blanche.

Dans la même déclaration, le président américain a également annoncé que les autorités iraniennes avaient informé Washington qu'elles ne prévoyaient pas d'imposer de droits de passage aux navires empruntant le détroit d'Ormuz. Il a été catégorique : aucun péage, aucun frais d'assurance, aucune charge d'aucune sorte n'est demandée ou perçue par l'Iran sur les navires traversant le détroit d'Hormuz. Avant d'ajouter, sur un ton comminatoire : « Si ces informations sont fausses, les négociations prendront fin immédiatement. »

Pour souligner l'enjeu stratégique de cette voie maritime, Trump a précisé qu'un volume record de 19 millions de barils de pétrole y avait transité la veille.

Ces déclarations interviennent au lendemain d'un rassemblement politique en Pennsylvanie, où Trump avait déjà multiplié les annonces sur le dossier iranien, affirmant notamment que les appareils militaires américains pouvaient « survoler Téhéran sans conséquence » et que la République islamique avait accepté de renoncer à tout programme de développement d'arme nucléaire.

Les deux pays ont conclu lundi en Suisse un premier cycle de négociations, mais leurs versions divergent sur plusieurs points essentiels : les incitations financières accordées à l'Iran, la question du détroit d'Ormuz et le rôle d'Israël dans le conflit au Liban. Autant de zones de friction qui fragilisent l'accord-cadre signé la semaine dernière, censé ouvrir la voie à un cessez-le-feu définitif.

Sur le plan intérieur, Trump fait face à des critiques croissantes, y compris au sein de l'aile la plus radicale de son propre parti républicain, pour qui les concessions accordées à Téhéran sont inacceptables.