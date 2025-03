Trump envisage d'interdire l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 43 pays

Selon le New York Times, l'administration Trump envisage de cibler les citoyens de 43 pays dans le cadre d'une nouvelle interdiction de voyage aux États-Unis, qui serait plus large que les restrictions imposées lors du premier mandat du président Trump, d'après des sources informées sur la question.

Une "liste rouge" de 11 pays

Un projet de recommandations élaboré par des responsables diplomatiques et de sécurité propose une "liste rouge" de 11 pays dont les citoyens seraient formellement interdits d'entrée aux États-Unis. Il s'agirait de l'Afghanistan, du Bhoutan, de Cuba, de l'Iran, de la Libye, de la Corée du Nord, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie, du Venezuela et du Yémen, selon ces sources.

Les responsables, qui ont parlé sous couvert d'anonymat pour évoquer ces discussions internes sensibles, ont averti que la liste a été élaborée par le Département d'État il y a quelques semaines, et que des modifications sont attendues avant qu'elle n'atteigne la Maison Blanche.

Une "liste orange" avec des restrictions partielles

Le projet de proposition comprend également une "liste orange" de 10 pays pour lesquels les déplacements seraient restreints mais non interrompus. Dans ces cas, les hommes d'affaires fortunés pourraient être autorisés à entrer, mais pas les personnes voyageant avec des visas d'immigration ou de tourisme. Les citoyens de cette liste seraient également soumis à des entretiens personnels obligatoires pour obtenir un visa. Cette liste comprend la Biélorussie, l'Érythrée, Haïti, le Laos, le Myanmar, le Pakistan, la Russie, la Sierra Leone, le Soudan du Sud et le Turkménistan. Cette initiative s'inscrit dans la ligne du "Muslim Ban" mis en place lors du premier mandat de Trump, mais avec une portée géographique et diplomatique considérablement élargie.