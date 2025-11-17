Trump envisage de rencontrer prochainement le nouveau maire de New York

Donald Trump ne ferme pas la porte à une prochaine rencontre avec Zohram Mamdani qui en aurait fait la demande. "Le maire de New York souhaite me rencontrer à Washington. Nous verrons comment nous pouvons arranger cela", a déclaré le président américain face à la presse depuis sa résidence de Mar-a-Lago.

« Nous trouverons une solution », a assuré le président, adoptant un ton conciliant. « Nous souhaitons que tout se déroule au mieux à New York », a-t-il ajouté.

Ces déclarations tranchent avec la tension qui a marqué la campagne électorale. Dans son discours de victoire, Zohran Mamdani s'était directement adressé au président : « Donald Trump, puisque je sais que vous nous regardez, j'ai quatre mots pour vous : Montez le son. »

Le nouveau maire avait ensuite réaffirmé son engagement à faire de New York un « sanctuaire » pour les immigrés : « New York restera une ville d'immigrants, une ville bâtie par des immigrants et animée par des immigrants, et à partir de ce soir, elle sera dirigée par un immigrant », avant de lancer un avertissement : « Pour atteindre l'un d'entre nous, vous devrez nous affronter tous. »

En réponse, Donald Trump avait mis en garde le nouveau maire contre toute confrontation avec son administration : « Il doit se montrer un peu plus respectueux envers Washington, car sinon, il n'a aucune chance de réussir. Je souhaite la réussite de la ville, pas sa réussite à lui. » Quelques jour avant le scutin, le président avait assuré qu'en cas de victoire du démocrate, il limiterait les fonds fédéraux au strict minimum pour la ville de New York.