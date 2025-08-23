Trump et Hegseth limogent plusieurs hauts gradés du renseignement et de l’armée américaine

Articles recommandés -

Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a annoncé le limogeage du lieutenant-général Jeffrey Kruse, patron de la Defense Intelligence Agency (DIA). Sa révocation intervient après la fuite d’un rapport préliminaire qui minimisait l’impact des frappes américaines de juin contre le programme nucléaire iranien, contredisant Donald Trump, qui avait affirmé que l’Iran avait été « totalement anéanti ».

Deux autres responsables ont également été démis de leurs fonctions : la vice-amirale Nancy Lacore, cheffe de la Navy Reserve, et le contre-amiral Milton Sands, à la tête des forces spéciales navales. Aucune explication officielle n’a été fournie, mais ces décisions s’inscrivent dans une vague de purges au sein de l’appareil militaire et du renseignement, visant des responsables perçus comme critiques à l’égard du président républicain.

Les démocrates ont dénoncé une « politisation dangereuse » du renseignement. Le sénateur Mark Warner a fustigé une administration qui « transforme l’analyse sécuritaire en test de loyauté ». Le mois dernier, Donald Trump avait déjà congédié l’officier chargé des statistiques économiques après un mauvais rapport sur l’emploi. Le Pentagone a aussi confirmé le départ anticipé du chef de l’US Air Force, le général David Allvin, et la réduction du budget de la communauté du renseignement.