Trump fustige le discours « colérique » du nouveau maire de New York et le met en garde

Le président américain Donald Trump a vivement réagi à l'élection de Zohar Mamdani à la mairie de New York lors d'une interview enregistrée avec Fox News diffusée dans la nuit de mercredi à jeudi. Le président a qualifié le discours de victoire du nouveau maire, connu pour ses positions anti-israéliennes, de « discours de colère », estimant qu'il avait « mal commencé ».

Trump affirme malgré tout souhaiter la réussite du nouveau maire par attachement à sa ville natale. « Je suis vraiment partagé, car je souhaite que le nouveau maire de New York réussisse, car j'aime New York. Quand j'ai quitté New York pour Washington, la ville se portait bien, mais certains signes étaient inquiétants », a-t-il déclaré.

Il s'est toutefois montré très critique envers l'orientation politique de Mamdani. « Le communisme n'a jamais fonctionné, et je doute qu'il fonctionne cette fois-ci », a-t-il affirmé.

La tension entre les deux hommes trouve son origine dans le discours de victoire de Mamdani, qui avait directement pris à partie le président. « Écoutez-moi bien, Monsieur le Président Trump, quand je dis ceci : pour atteindre l'un d'entre nous, vous devrez nous affronter tous », avait lancé le nouveau maire élu devant ses partisans., faisant allusion à la politique d'immigration du président américain. "New York s'est construite par l'immigration et son nouveau maire est un immigré", avait-il poursuivi, faisant allusion à ses origines ougandaises.

Cette attaque frontale n'a pas été du goût du président, qui a qualifié ces propos de « très agressifs, surtout à mon égard ». Trump a ensuite adopté un ton menaçant, rappelant son pouvoir fédéral sur les décisions concernant New York.

Le président a clairement mis en garde le nouveau maire contre toute velléité de confrontation avec l'administration fédérale. « Il devrait se montrer plus aimable. C'est moi qui dois approuver beaucoup de choses ; il part donc du mauvais pied », a déclaré Trump, en référence aux nombreux financements fédéraux et autorisations dont dépend la ville de New York. Quelques jours auparavant, Trump avait menacé de supprimer une partie des fonds fédéraux alloués à New York en cas de victoire de Zohran Mamdani.

Poussant plus loin son avertissement, le président a qualifié les déclarations du nouveau maire de « très dangereuses pour lui », avant de conclure sans ambiguïté : « Il doit respecter davantage Washington, sinon il n'a aucune chance de réussir. »