Trump : Israël perdrait "tout le soutien" des États-Unis en cas d’annexion de la Judée-Samarie

Le président américain Donald Trump a mis en garde Israël contre toute tentative d’annexer la Judée-Samarie, affirmant qu’un tel geste ferait perdre à l’État hébreu « tout le soutien » des États-Unis.

Dans un entretien accordé au Time Magazine, Trump a été interrogé sur les pressions exercées par certains membres de la coalition de Benjamin Netanyahou, désireux de faire avancer un projet d’annexion totale ou partielle des territoires de Judée-Samarie.

« Cela n’arrivera pas », a insisté le président américain. « J’ai donné ma parole aux pays arabes. On ne peut pas faire cela maintenant. Nous avons reçu un grand soutien du monde arabe. Si Israël allait de l’avant, il perdrait tout soutien américain. »

Cette déclaration intervient alors que Washington s’efforce de consolider le cessez-le-feu à Gaza, en place depuis deux semaines, et de relancer le plan de paix régional impliquant plusieurs États arabes alliés des États-Unis. En rappelant son engagement envers les pays arabes signataires des accords d’Abraham et les médiations en cours, Trump cherche à préserver un fragile équilibre diplomatique, tout en adressant un avertissement direct à Netanyahou : toute initiative unilatérale sur la Judée-Samarie compromettrait l’alliance stratégique entre Washington et Jérusalem.