Trump menace de faire arrêter par l'Immigration, Zohran Mamdani, candidat anti-israélien à la mairie de New York

La désignation de Zohran Mamdani comme candidat démocrate à la mairie de New York a provoqué un véritable séisme politique. Peu connu du grand public jusqu’à récemment, ce membre de l’Assemblée de l’État de New York s’est imposé face à des figures établies comme l’ancien gouverneur Andrew Cuomo, en mobilisant une base jeune et militante. Mais derrière ce succès électoral se cachent des prises de position radicales qui inquiètent une partie croissante de l’électorat.

Né en Ouganda et naturalisé américain en 2018, Mamdani est affilié aux Democratic Socialists of America. Il s’est fait remarquer par un discours offensif contre les politiques migratoires fédérales, allant jusqu’à promettre de s’opposer aux opérations de l’agence ICE (Immigration and Customs Enforcement), ce qui lui a valu une réponse virulente de Donald Trump. L’ancien président l’a accusé de ne pas être citoyen américain et l’a menacé d’arrestation s’il entrave l’action des autorités fédérales. Trump l’a également qualifié de "communiste" et de "danger public".

Au-delà de ces échanges très médiatisés, ce sont surtout les prises de position de Mamdani sur Israël qui suscitent un malaise profond, y compris au sein de son propre parti. Plusieurs voix, notamment au sein de la communauté juive new-yorkaise, l’accusent de tenir des propos anti-israéliens virulents, voire ouvertement antisémites. Mamdani a notamment soutenu des campagnes appelant à des sanctions contre Israël et a été critiqué pour son silence ou son ambiguïté face à des actes et slogans hostiles à l’État hébreu. Certains leaders communautaires l’ont qualifié de figure "dangereuse" pour les Juifs new-yorkais, et l’inquiétude est palpable dans des quartiers historiquement favorables aux démocrates.

Sa victoire dans la primaire démocrate — avec 56 % des suffrages face à Cuomo — a donc ravivé une fracture idéologique au sein de la gauche américaine. Mamdani incarne un courant radical, assumant une hostilité à l’égard de la politique israélienne, ce qui alimente les accusations d’un antisémitisme masqué sous couvert de militantisme antisioniste. Si ses soutiens saluent son engagement pour la justice sociale et les droits des immigrés, ses détracteurs y voient un populisme identitaire dangereux et polarisant.

La campagne pour l’élection municipale du 4 novembre s’annonce explosive. Cuomo et le maire sortant Eric Adams ont d’ores et déjà annoncé leur intention de se présenter comme indépendants. Du côté républicain, Curtis Sliwa représentera l’opposition conservatrice.

Dans ce climat tendu, Zohran Mamdani devra répondre à des critiques de plus en plus pressantes, non seulement sur ses compétences, mais surtout sur ses positions idéologiques. Pour de nombreux New-Yorkais, sa vision de la ville ne représente pas un renouveau, mais un saut dans l’inconnu, voire un réel motif d’inquiétude.