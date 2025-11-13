Trump met fin au plus long shutdown du gouvernement américain

Le président américain Donald Trump a signé mercredi soir une loi mettant fin au plus long shutdown de l’histoire des États-Unis, après 43 jours de paralysie du gouvernement. Le texte avait été adopté plus tôt dans la journée par la Chambre des représentants, dominée par les républicains.

"Avec ma signature, le gouvernement fédéral reprend ses activités normales", a déclaré Trump dans une allocution retransmise depuis la Maison-Blanche. Il a promis de poursuivre ses efforts pour "réduire le coût de la vie, restaurer la sécurité publique et rendre l’Amérique à nouveau abordable pour tous".

Le président a qualifié ce shutdown de "chantage des démocrates", estimant qu’il avait coûté "1 500 milliards de dollars" au pays. Il a néanmoins salué les huit sénateurs et six représentants démocrates ayant voté avec les républicains pour adopter le texte, qui a recueilli 222 voix contre 209.

La loi prévoit un financement temporaire des services publics jusqu’au 20 janvier. Elle permettra notamment la reprise de l’aide alimentaire, le paiement des salaires de centaines de milliers de fonctionnaires et la remise en marche du contrôle aérien, gravement perturbé. Toutefois, le retour complet des services fédéraux pourrait prendre plusieurs jours.

L’impact économique de cette fermeture a été considérable : selon des économistes, elle a amputé de plus d’un dixième de point la croissance du PIB chaque semaine. Si la majorité de cette perte devrait être rattrapée dans les mois à venir, certaines données économiques d’octobre - notamment sur l’emploi et l’inflation - pourraient ne jamais être publiées.

Les républicains espèrent que cette issue permettra un apaisement avant les fêtes de Thanksgiving, notamment pour le secteur aérien. Les démocrates, eux, restent amers : leur tentative d’obtenir une prolongation des subventions fédérales d’assurance santé a échoué.

La représentante démocrate Mikie Sherrill, élue la semaine dernière gouverneure du New Jersey, a dénoncé dans son dernier discours au Congrès "une administration qui prend la nourriture aux enfants et retire les soins de santé".

Selon un sondage Reuters/Ipsos publié mercredi, l’opinion publique reste divisée : 50 % des Américains jugent les républicains responsables de la crise, contre 47 % les démocrates.

Malgré la fin du blocage, les tensions politiques à Washington demeurent vives, alors que la Chambre s’apprête à rouvrir un dossier explosif : la déclassification des archives liées à Jeffrey Epstein, sujet sensible pour Donald Trump et le président de la Chambre, Mike Johnson.