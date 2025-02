Trump : "Nous ne nous reposerons jamais jusqu'à ce que tous les otages rentrent chez eux"

Lors de la Conservative Political Action Conference (CPAC) à Harbor, Maryland, Donald Trump a consacré une partie significative de son discours à la question des otages de Gaza, mettant en cause la politique de Biden envers l'Iran dans la tragédie du 7 octobre. "L'Iran était ruiné. Ils n'avaient pas d'argent pour le Hamas ou le Hezbollah. Les gens juifs dans l'assistance le savent", a déclaré Trump, accusant l'administration Biden d'avoir levé les sanctions : "Ils ont supprimé toutes les sanctions, et l'Iran est devenu riche très rapidement. Avec le pétrole, on peut devenir riche très, très vite."

Commentant les dernières libérations, le président américain a souligné la gravité de la situation : "Ces dernières 24 heures ont été riches en nouvelles. Les otages qui ont été rendus aujourd'hui, c'est une situation déplorable. Ils ne sont pas en bon état, même si nous en avons vu revenir dans un état pire encore. Quelle situation terrible."

Face aux familles d'otages présentes dans l'assistance, dont les ex-captives Noa Argamani et Ilana Gritzewsky qu'il a saluées comme "un beau groupe de personnes", Trump a été catégorique : "Nous ne nous reposerons jamais jusqu'à ce que tous les otages rentrent chez eux."

"La partie triste est que cela n'aurait jamais dû arriver. Si j'avais été président - et j'aurais dû l'être - cela ne serait pas arrivé, mais c'est arrivé et maintenant nous faisons de notre mieux", a-t-il ajouté, critiquant l'inaction présumée de Biden : "Biden n'a ramené aucun otage et n'en aurait jamais ramené aucun."

La conférence CPAC, qui s'est tenue sur trois jours, a réuni de nombreuses personnalités conservatrices, dont le président argentin Javier Milei et le leader du parti Reform UK, Nigel Farage.