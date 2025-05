Trump provoque un tollé en partageant une image de lui-même en pape

Le président américain Donald Trump a déclenché une vague de critiques après avoir partagé une image créée par intelligence artificielle le représentant en habits pontificaux. Le cliché, diffusé sans explication sur son réseau social Truth Social puis relayé sur son compte présidentiel Twitter, montre Trump assis sur le trône papal, doigt levé en signe d'autorité. Cette publication survient quelques jours seulement après une déclaration controversée du président. Interrogé par des journalistes sur la pelouse de la Maison Blanche à propos de qui il souhaiterait voir remplacer le pape François, Trump avait répondu : "J'aimerais être pape. Ce serait mon premier choix."

L'image a rapidement accumulé des dizaines de milliers de "j'aime" mais également provoqué de nombreuses réactions négatives. "Dégoûtant", "perturbant", "irrespectueux" et "offensant" figurent parmi les qualificatifs employés par les internautes mécontents. Même parmi ses partisans, le montage a suscité l'indignation. "J'aime Trump mais je trouve son mème sur le pape irrespectueux et insultant. On ne devrait pas se moquer de Dieu", a commenté un utilisateur. Un autre a ajouté : "Veuillez retirer cette publication. De nombreux catholiques, dont moi-même, y voient un grand manque de respect envers le chef passé et futur de notre église." La Maison Blanche n'a pas encore réagi officiellement à cette controverse qui s'ajoute à une longue liste de polémiques liées aux communications numériques du président.