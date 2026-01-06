Trump sur le Venezuela : "Pas d'élections avant d'avoir redressé le pays"

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi, lors d'une interview accordée à NBC, que le Venezuela n'organisera pas de nouvelles élections dans les 30 prochains jours. Il envisage par ailleurs un engagement américain de longue durée dans ce pays d'Amérique du Sud. "Il faut d'abord redresser le pays, on ne peut pas organiser d'élections, il n'y a aucune chance que le peuple puisse même voter", a-t-il affirmé.

Concernant la reconstruction de l'industrie pétrolière vénézuélienne, Trump a indiqué que Washington pourrait subventionner les efforts des compagnies pétrolières pour rebâtir les infrastructures énergétiques du pays, un projet qui pourrait selon lui prendre moins de 18 mois. "Il faudra débourser une somme colossale que les compagnies pétrolières dépenseront, puis elles seront remboursées par nous ou via les revenus générés", a-t-il expliqué.

Alors que Nicolas Maduro se trouve actuellement en détention aux États-Unis dans l'attente de son procès, la CIA estime que des hauts responsables de son régime, dont sa vice-présidente et présidente de facto Delcy Rodríguez, seraient les mieux placés pour diriger un gouvernement de transition au Venezuela afin de garantir la stabilité à court terme, si Maduro venait à perdre le pouvoir.

Trump a toutefois insisté sur le fait que son pays n'est pas en guerre contre le Venezuela : "Nous sommes en guerre contre des trafiquants de drogue qui vident leurs prisons, leurs institutions psychiatriques et envoient leurs toxicomanes sur notre territoire".

Cette position de la CIA ne fait cependant pas l'unanimité au Venezuela. Dans une interview accordée à Fox News depuis sa cachette, la cheffe de l'opposition en exil et lauréate du prix Nobel de la paix, María Corina Machado, a déclaré que comme Maduro, Delcy Rodríguez est "l'architecte principale de la corruption, de la torture et de la production de drogue. C'est une alliée majeure et un contact avec la Russie, la Chine et l'Iran, certainement pas quelqu'un sur qui les investisseurs internationaux peuvent compter, et elle a été rejetée par le peuple vénézuélien". Machado a révélé ne pas avoir parlé au président Trump depuis octobre et prévoit de retourner au Venezuela.