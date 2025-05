Trump trouve une solution temporaire au retard du nouvel Air Force One

Face aux retards persistants de Boeing dans la livraison du nouvel Air Force One, le président Donald Trump a pris une décision inattendue : mandater un contractant de défense plus modeste pour convertir un ancien avion du gouvernement qatari en appareil présidentiel temporaire d'ici la fin de l'année.

Le constructeur aéronautique américain Boeing continuera à travailler sur les deux avions de remplacement officiels d'Air Force One, mais leur calendrier est désormais si décalé que Trump pourrait ne jamais voler à bord durant son mandat.

Selon plusieurs sources, le gouvernement américain a engagé L3Harris, une entreprise basée en Floride, pour réaménager un Boeing 747 précédemment utilisé par le Qatar. Ce sous-traitant équipera l'avion de luxe avec certains systèmes spécialisés nécessaires pour en faire un appareil présidentiel opérationnel.

Cette situation résulte d'un projet initié lors du premier mandat de Trump. À l'époque, le président avait commandé deux nouveaux avions présidentiels pour remplacer une paire vieillissante d'appareils qui figurent parmi les plus sophistiqués au monde, dotés de systèmes de communication et de défense servant de plateforme de commandement pour le commandant en chef. Boeing avait alors remporté un contrat de 3,9 milliards de dollars, avec une livraison initialement prévue l'année dernière.

Cependant, à la suite d'une série de défaillances impliquant des fournisseurs et des problèmes d'ingénierie et de production, le constructeur accuse aujourd'hui plusieurs années de retard et des dépassements budgétaires de plusieurs milliards de dollars.

Avant l'investiture de Trump, le Bureau militaire de la Maison Blanche et des responsables de l'armée de l'air avaient envisagé d'annuler le contrat avec Boeing. Des responsables de l'administration Trump ont également discuté de la possibilité de poursuivre en justice le constructeur aéronautique.

L'armée de l'air américaine souhaitait depuis longtemps un troisième appareil qui servirait de solution de secours lorsque l'un des deux avions actuels est en maintenance.

Vers la période des élections de novembre, les représentants de Boeing auraient indiqué aux responsables fédéraux que le constructeur ne pourrait pas livrer les nouveaux appareils avant une décennie supplémentaire, précipitant cette solution alternative.