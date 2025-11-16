Tulsi Gabbard : la lutte contre le terrorisme reste la menace centrale pour l’Amérique

Directrice du renseignement national (DNI) et lieutenant-colonel dans la réserve de l’armée américaine, Tulsi Gabbard affirme que plus de vingt ans après le 11-Septembre, le terrorisme demeure « la menace la plus grave » pour les États-Unis. Dans un entretien à ABC News, elle explique que son expérience militaire – de l’Irak à la Corne de l’Afrique – continue de forger sa vision stratégique et son approche du renseignement.

Gabbard, première personnalité de l’histoire américaine à servir comme DNI en uniforme, défend une ligne dure contre le terrorisme islamiste. Elle affirme que les services américains ont déjoué ces derniers mois plusieurs menaces de « loups solitaires », estimant que le danger s’est déplacé de réseaux structurés vers des individus radicalisés en ligne. Ses positions lui ont valu des accusations d’islamophobie, qu’elle rejette, assurant qu’il s’agit de lucidité stratégique, non d’hostilité religieuse.

Forte d’un parcours politique atypique — ex-députée démocrate proche de certains républicains — Gabbard revendique une indépendance de jugement, refusant d’y voir une évolution opportuniste. Elle met en garde contre les « erreurs du passé », notamment les guerres de changement de régime, qu’elle juge déstabilisatrices et contre-productives.

À la tête du renseignement, elle entreprend une restructuration ambitieuse, baptisée « ODNI 2.0 », recentrant les ressources sur les menaces émergentes dans l’hémisphère occidental, notamment les cartels et organisations criminelles transnationales. Une orientation saluée par ses soutiens, mais vivement critiquée par des élus démocrates, qui l’accusent de fragiliser l’indépendance de la communauté du renseignement.

Pour Gabbard, son action reste guidée par un même moteur : le service. « Ce n’a jamais été une question de politique », dit-elle. « C’est une question de mission, de vérité et de sécurité pour le peuple américain. »