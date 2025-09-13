Tyler Robinson était "profondément endoctriné par l’idéologie de gauche", selon le gouverneur de l’Utah

Articles recommandés -

Le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, a déclaré vendredi que Tyler Robinson, principal suspect dans l’assassinat de l’activiste conservateur Charlie Kirk, était « profondément endoctriné par l’idéologie de gauche ». Cette conclusion provient des premiers éléments de l’enquête, a-t-il précisé lors d’une conférence de presse et dans une interview au Wall Street Journal.

Charlie Kirk a été abattu mercredi lors d’un discours à l’université de l’Utah Valley, dans le cadre de sa tournée American Comeback. Selon Cox, la famille du suspect avait exprimé son désaccord avec ses opinions politiques lors d’un dîner peu avant l’attaque, évoquant des tensions récurrentes liées à ses convictions.

Robinson, qui vivait à environ trois heures de route du campus d’Orem, aurait manifesté un intérêt particulier pour la venue de Kirk dans la région. Des éléments découverts sur la scène du crime témoignent d’un profil mêlant idéologie politique et culture internet. Il s’inspirait à la fois de l’extrême gauche en ligne et de références virales, brouillant la frontière entre "blague et idéologie politique". Des douilles gravées de messages y ont été retrouvées, notamment : « If you read this, you are gay lmao » et « Bella Ciao », célèbre chant antifasciste de la Seconde Guerre mondiale devenu populaire sur TikTok. Une autre balle portait l’inscription : « Hey fascist! Catch! ».

Les autorités poursuivent leurs investigations pour déterminer si Robinson a agi seul ou avec d’éventuelles complicités.