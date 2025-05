Un attentat de grande ampleur déjoué lors d'un concert de Lady Gaga au Brésil

La police brésilienne a annoncé dimanche avoir déjoué une tentative d'attentat terroriste qui visait l'immense concert donné par Lady Gaga samedi soir sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, évitant ainsi une potentielle catastrophe de grande ampleur. Selon les estimations, plus de deux millions de personnes s'étaient rassemblées pour assister à la prestation de la star américaine.

D'après les autorités, les suspects avaient infiltré la communauté des fans de Lady Gaga sur les réseaux sociaux pour tenter de recruter des complices. Leur plan consistait à placer des engins explosifs improvisés et des cocktails Molotov sur le site du concert.

Le groupe à l'origine du complot a été identifié comme une organisation locale diffusant des contenus extrémistes, notamment des messages haineux ciblant la communauté LGBT, et encourageant l'automutilation et la violence chez les jeunes. Les services de renseignement ont alerté les forces de l'ordre qui ont travaillé en étroite collaboration avec le ministère brésilien de la Justice pour localiser les membres du réseau.

Suite à cette alerte, plus de dix perquisitions ont été menées simultanément dans plusieurs villes brésiliennes, dont Rio de Janeiro et São Paulo. Le chef présumé du groupe, originaire de l'État de Rio Grande do Sul, a été arrêté pour possession illégale d'armes. Un autre membre a été interpellé en possession de matériel pédopornographique.

Cette opération policière a permis d'assurer la sécurité de l'un des plus grands rassemblements musicaux organisés récemment au Brésil.