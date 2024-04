Un étudiant poursuit l'université de Columbia pour avoir permis la "chasse aux juifs" du campus (média)

Un étudiant de confession juive a décidé de poursuivre en justice l'université de Columbia pour n'avoir pas su assurer une protection adéquate des étudiants juifs lors des manifestations anti-israéliennes qui ont éclaté sur le campus, rapporte le Washington Post.

Selon le média, l'action en justice affirme que Columbia a laissé les manifestations chasser les étudiants juifs du campus au lieu de prendre des mesures adéquates pour assurer leur sécurité. La décision de la faculté de proposer un enseignement à distance aux étudiants qui ne se sentaient pas en sécurité à cause des manifestations a créé "deux expériences éducatives très différentes pour les étudiants juifs et non juifs", selon le média qui cite l'action en justice.

Alors que la plupart des étudiants ont pu continuer à recevoir une éducation en présentiel, "les étudiants juifs, en revanche, reçoivent une éducation de seconde zone et sont réfugiés chez eux", affirme le média. La plainte accuse également les manifestants "d'inciter ouvertement à la violence contre les étudiants juifs" et affirme qu'en tant que tels, ils "ne s'engagent pas dans une liberté d'expression protégée par la Constitution", ajoute le média. Depuis plusieurs jours, la tension est montée d’un cran dans les universités américaines, avec l’occupation de plusieurs campus par des étudiants anti-israéliens à travers le pays.