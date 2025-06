Un ex-analyste de la CIA condamné pour avoir divulgué les plans d'attaque israéliens

Un ancien analyste de la CIA a été condamné mercredi à 37 mois de prison pour avoir divulgué des documents top secret américains détaillant les préparatifs militaires israéliens d'une frappe de représailles contre l'Iran, a annoncé le ministère de la Justice. Asif Rahman, 34 ans, qui travaillait pour l'Agence centrale de renseignement depuis 2016 et détenait une habilitation de sécurité top secret, avait été arrêté par le FBI au Cambodge en novembre. En janvier, Rahman a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Virginie pour deux chefs d'accusation de rétention et transmission volontaires d'informations de défense nationale. Il risquait jusqu'à 20 ans de prison.

L'Iran avait lancé près de 200 missiles balistiques contre Israël le 1er octobre en représailles aux éliminations de dirigeants du Hamas et du Hezbollah soutenus par Téhéran. Israël avait riposté fin octobre par des frappes sur des cibles militaires iraniennes. Selon les documents judiciaires, Rahman a imprimé le 17 octobre deux documents top secret "concernant un allié étranger des États-Unis et ses actions cinétiques planifiées contre un adversaire étranger". Il a photographié ces documents et utilisé un logiciel pour modifier les images "dans une tentative de dissimuler leur source et d'effacer son activité".

Rahman a ensuite transmis les documents à "plusieurs individus qu'il savait non autorisés à les recevoir" avant de les détruire au travail. Ces documents, diffusés sur l'application Telegram par un compte appelé Middle East Spectator, décrivaient les préparatifs israéliens d'une possible frappe contre l'Iran sans identifier de cibles précises. Cette fuite a conduit les responsables israéliens à reporter leur frappe de représailles.