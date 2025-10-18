Un Gazaoui arrêté en Louisiane pour soupçons d'implication dans l'attaque du 7 octobre

Un Palestinien originaire de Gaza, Mahmoud Al-Muhtadi, 33 ans, a été arrêté jeudi en Louisiane et inculpé aux États-Unis pour implication présumée dans les massacres du 7 octobre 2023 en Israël, et soutien à une organisation terroriste étrangère — le Hamas — et fraude au visa, ont annoncé vendredi les autorités américaines.

Résidant à Lafayette, dans le sud du pays, Al-Muhtadi a comparu devant un juge fédéral pour être informé des chefs d’accusation. Selon le ministère de la Justice, il aurait pris part à l’attaque du Hamas contre Israël, sur la base d’informations transmises en mai 2025 par les services de renseignement israéliens.

Une agente du FBI précise qu’Al-Muhtadi, membre présumé du Front démocratique de libération de la Palestine (FDLP), aurait contacté des combattants de son groupe pour rejoindre l’offensive du Hamas. Sa géolocalisation et des transcriptions téléphoniques situent son téléphone près du kibboutz de Kfar Aza, l’un des sites les plus meurtriers du 7 octobre. Entré aux États-Unis en septembre 2024, il aurait menti dans sa demande de visa, niant toute expérience militaire ou appartenance à un groupe armé.