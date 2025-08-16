Un haut responsable israélien de la cybersécurité visé par une enquête de pédophilie aux États-Unis

Articles recommandés -

Un haut responsable de la Direction nationale israélienne du cyber a été interrogé la semaine dernière à Las Vegas dans le cadre d’une enquête pour tentative de sollicitation de mineurs à des fins sexuelles. Selon la police locale, l’homme a été interpellé avec sept autres suspects lors d’une opération visant des prédateurs en ligne.

Le fonctionnaire israélien, qui participait à une conférence professionnelle aux États-Unis, a été brièvement placé en garde à vue avant d’être relâché. Les autorités de Las Vegas ont précisé que les suspects avaient été libérés après interrogatoire, mais qu’un dépôt d’acte d’accusation restait attendu.

La Direction nationale du cyber en Israël a confirmé l’affaire, indiquant que l’intéressé avait lui-même signalé l’incident à son retour. L’organisme a annoncé qu’il serait immédiatement placé en congé jusqu’à clarification complète du dossier. À ce stade, les autorités israéliennes affirment ne pas avoir encore reçu de détails officiels de la part de leurs homologues américains.