Un historien renommé annule un cours à l’université Columbia en raison d’un accord avec Trump

Rashid Khalidi, historien et professeur émérite d’études arabes modernes à l’université Columbia, a décidé de ne pas dispenser un cours prévu cet automne en réaction à un récent accord entre l’université et l’administration Trump. Dans une lettre ouverte publiée vendredi dans The Guardian, Khalidi, retraité depuis l’an dernier après plus de vingt ans d’enseignement, dénonce cet accord comme une capitulation face aux pressions politiques.

« Bien que retraité, j’étais censé donner un cours magistral en tant que professeur invité, mais je ne peux le faire dans les conditions imposées par Columbia, qui s’est pliée aux exigences de l’administration Trump en juin », écrit-il. Il critique la définition de l’antisémitisme adoptée par l’université, qui, selon lui, « confond judaïsme et Israël », rendant toute critique de la politique israélienne assimilable à une attaque contre les Juifs. Cette approche entrave, selon Khalidi, un enseignement honnête sur la création d’Israël ou le « génocide » à Gaza.

La semaine dernière, Columbia a accepté de verser plus de 200 millions de dollars dans un règlement avec le gouvernement fédéral, accusé par la Maison Blanche de ne pas avoir correctement géré les manifestations antisémites sur son campus, liées aux protestations contre la guerre à Gaza. Cette décision, perçue comme une menace sur le financement universitaire, a suscité une vive controverse au sein de la communauté académique.