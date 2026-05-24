Un homme ouvre le feu près de la Maison-Blanche et est abattu par les services secrets américains

Un homme a été abattu samedi soir par des agents du Secret Service après avoir ouvert le feu près d’un point de contrôle de sécurité de la Maison-Blanche, à Washington, ont annoncé les autorités américaines. Le suspect, transporté à l’hôpital après l’intervention, est décédé de ses blessures.

Selon les premiers éléments communiqués par les forces de l’ordre, l’individu se trouvait à l’intersection de la 17e Rue et de Pennsylvania Avenue, peu après 18h00 heure locale, lorsqu’il aurait sorti une arme de son sac avant de tirer. Les agents présents ont immédiatement riposté.

Le suspect a été identifié par les forces de l’ordre comme Nasire Best, âgé de 21 ans, selon un responsable cité sous couvert d’anonymat, car il n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement sur l’enquête.

Un passant a également été touché lors de la fusillade. Les autorités cherchent encore à déterminer s’il a été blessé par les premiers tirs du suspect ou par les tirs de riposte des forces de sécurité. Aucun agent du Secret Service n’a été blessé.

Le président américain Donald Trump se trouvait à la Maison-Blanche au moment des faits, mais n’a pas été « touché », selon les services secrets.

La fusillade a provoqué un mouvement de panique parmi les journalistes présents sur place. Plusieurs d’entre eux ont indiqué avoir entendu une série de tirs avant de recevoir l’ordre de se mettre à l’abri dans la salle de presse de la Maison-Blanche.

Des images diffusées par des journalistes américains montrent des forces de l’ordre déployées autour du secteur, ainsi que de nombreux marqueurs de preuves sur le trottoir près de la Maison-Blanche. La police métropolitaine de Washington a demandé au public d’éviter la zone pendant l’intervention.

Il s’agit du troisième incident impliquant des coups de feu à proximité du président américain en l’espace d’un mois, après une tentative d’assassinat présumée lors du dîner de l’Association des correspondants de la Maison-Blanche en avril et une fusillade près du Washington Monument début mai.