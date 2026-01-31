Un jeune Américain admet avoir voulu rejoindre Daesh et préparé un projet d’attentat contre des Juifs

D’après l’acte d’accusation, le jeune homme a, entre mars et avril 2023, multiplié les échanges avec un agent infiltré des autorités américaines. Au cours de ces conversations, il a exprimé son intention de se rendre en Afrique afin de rejoindre Daesh en tant que combattant. Il a également expliqué qu’en cas d’échec de ce projet, il disposait d’un « plan B » consistant à mener une attaque sur le sol américain visant des Juifs et des personnes favorables à Israël.

Les enquêteurs indiquent que Michael Sam Ticey Jr. s’est procuré des munitions, a suivi des entraînements au tir et a effectué des repérages autour de bâtiments et de lieux liés à Israël ou à des organisations de soutien à Israël dans sa région. Les autorités n’ont pas précisé quels sites étaient précisément ciblés, invoquant la sensibilité du dossier.

L’arrestation du suspect est intervenue à l’aéroport, alors qu’il s’apprêtait à voyager, à l’issue d’une enquête menée par une cellule antiterroriste conjointe du FBI, en coordination avec plusieurs bureaux régionaux et la police de New York. Le dossier est instruit par le ministère de la Justice, avec l’appui du département de la Sécurité intérieure.

Ce cas illustre, selon les autorités américaines, la persistance de la menace terroriste inspirée par des organisations djihadistes et l’importance du travail de prévention et de surveillance mené en amont pour déjouer des projets d’attaques avant leur passage à l’acte.